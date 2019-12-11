К юбилею Победы: в Крыму при попустительстве республиканских властей уничтожают природно-исторические памятники (ФОТО, ВИДЕО)

Крымский лес и яйлы исчезают под колесами автотуристов всех мастей: дороги превращаются в автострады, а тропы – в шоссе. Зато чиновники радуются развитию активных видов туризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 11 месяцев текущего года Крым, по заверениям республиканских властей, побил советские рекорды по турпотоку – 7,2 миллиона отдыхающих. То ли еще будет.

В погоне за показателями глава Крыма Сергей Аксенов и его подчиненные, по всей видимости, решили не замечать, как развитие турбизнеса отражается на природе. Речь идет о набирающих все большую популярность различных джип-квадро-мототурах по живописным крымским тропам и природным достопримечательностям, включая те, что входят в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и прилегают к ним.

«Маршрут по глухим лесам и безлюдным плоскогорьям Крыма, где более полувека назад, горстка отважных горцев противостояла огромной армии», – такое описание одного из туров дано на многочисленных сайтах организаторов прогулок по Крыму на квадроциклах, багги и мотоциклах.

Автотуристам предлагают из Симферополя доехать до Кургана Славы на Долгоруковской яйле, затем через Малиновый ручей добраться до Танкового полигона и выехать на гору Демерджи (село Лучистое) и Стол-Гору, где довольные путешественники полюбуются панорамой мыса Меганом и горы Чатырдаг. Возможен подъем через Красные пещеры (Долгоруковская яйла) к голове Екатерины (Демерджи).

Отметим, что и Демерджи с Долиной привидений, и Красные пещеры, и частично сама Долгоруковская яйла – это ООПТ, где запрещен проезд на любом виде автотранспорта. За нарушение закона грозит штраф и потеря техники, однако Интернет пестрит предложениями на любой вкус и кошелек.

Судя по наезженным колеям, кострищам и мусору, дефицита в желающих нет, в отличие от тех, кто должен следить за соблюдением закона. В республиканском минприроды проблему признают, но жалуются на недостаток людей «в полях».

В минтуризма предпочитают говорить исключительно об успехах. Например, о росте популярности активных видов отдыха в Крыму.

Еще больше достается территориям, не имеющим охранный статус. Упомянутые партизанские тропы на Долгоруковской яйле и Орта-Сырте (село Перевальное, Симферопольский район) входят в их число. В 1942-1944 годах здесь сражались партизаны Зуйского отряда Восточного соединения. Места, активно посещаемые еще с советских времен. По ним даже проходил отдельный туристический маршрут с благоустроенными стоянками – исключительно пешеходный.

За минувший год облик этих мест существенно изменился. Тропы раскатали до состояния полноценных грунтовых дорог, ширина которых в отдельных местах доходит до 10 – 12 метров, а глубина колеи по сравнению с обочиной – до полуметра.

Самих «троп» стало больше, так как желающих убирать поваленные деревья, преграждающие путь, нет, проще объехать и накатать новую колею.

Аналогичная картина наблюдается с глубокими лужами, натекающими в ямы на дороге. Тратить время на то, чтобы завалить их, к примеру, валежником, никто не хочет, ведь оплата за прогулку почасовая – от 2,5 тыс рублей с человека.

Видимо, из-за «экономии времени» автотуристы не гасят за собой и костры. К сожалению, картина брошенного «живого» огня встречается на стоянках все чаще. Они, кстати, благоустроены. На Партизанской даже построили подобие землянки с лежаками, где можно переночевать, раздевалку «для взаимоосмотра от клещей» и стол со скамьями и крышей. За могилами партизан и памятниками тоже следят.

Возникает вопрос, почему лесники, а территория входит в зону ответственности Симферопольского лесничества, не торопятся убирать упавшие деревья, а крымское минприроды молча наблюдает, как лесные дороги доводят до катастрофического состояния.

Между тем, в соцсетях все чаще появляются возмущенные комментарии жителей полуострова и туристов, приезжающих в Крым ради пеших походов. Выглядят они примерно одинаково: «Я бы за джипы и квадроциклы на яйлах и в лесу морды бил три раза в час».

В сезон лесные тропы Крыма похожи на оживленные магистрали

Симферополь, Декабрь, Оксана Мурзина

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