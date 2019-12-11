Зеленский запросил продление антироссийских санкций у нового президента Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Европейского совета Шарля Мишеля, который сменил на этой должности Дональда Туска, не ослаблять санкционное давление на Российскую Федерацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, по информации пресс-службы украинского президента, шла речь в телефонном разговоре между Зеленским и Мишелем накануне заседания Евросовета по антироссийским санкциям.

Отметим, что Владимир Зеленский призвал не отменять санкции «до полного выполнения Россией минских договорённостей», которые именно Киев не собирается выполнять и всячески затягивает их реализацию.

«Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения ею минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», – говорится на сайте президента Украины.

Напомним, сегодня на заседании Европейского совета лидеры Евросоюза обсуждают вопрос о продлении экономических санкций против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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