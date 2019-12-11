На Крымском мосту собираются ограничить движение

Движение по Крымскому мосту может быть ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минтранса РФ, ограничения собираются ввести с 0 часов 18 декабря до 23 часов 59 минут 25 декабря.

«Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост», – заявили в ведомстве.

Напомним, 23 декабря из Санкт-Петербурга отправляется первый пассажирский поезд в Севастополь. Керченский пролив состав будет пересекать в ночь с 24 на 25 декабря. Первый состав из Севастополя пойдет по Крымскому мосту поздно вечером 25 декабря. «Таврия» из Москвы впервые доберется до Керченского пролива рано утром 26 декабря.

Симферополь, Лиана Макоба

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