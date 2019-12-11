В Крыму подростки отравились табаком

В Симферополе группа подростков отравилась жевательным табаком.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, в одну из больниц Симферополя привезли пятерых школьников в возрасте 11-12 лет. Компания развлекалась, жуя табак, и одному из мальчиков стало плохо: он почувствовал слабость и головокружение. Остальных подростков доставили в больницу в целях профилактического осмотра. Поскольку серьезных проблем со здоровьем у мальчиков не выявлено, их в тот же день отпустили домой.

По факту употребления детьми жевательного табака Следственный комитет начал проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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