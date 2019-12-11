Госдума в первом чтении приняла законопроект о тарифах на газ для Крыма

Госдума в первом чтении приняла законопроект о тарифах на газ для Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день, за счет перекрестного субсидирования, юрлица, работающие на полуострове, платят за газ примерно на 5% больше, чем в других регионах ЮФО, а население – на 15% меньше.

С 1 января 2020 года планировалось выровнять оптовые и розничные цены на газ в Крыму и Южном федеральном округе. Однако это привело бы к резкому скачку стоимости голубого топлива для физических лиц, считают авторы законопроекта.

Для поэтапной перебалансировки тарифов предложено отсрочить завершение переходного периода еще на год – до 1 января 2021 года.

За это время предполагается сократить перекрестное субсидирование и довести оптовые цены на газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупок регионального поставщика.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.12.19

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