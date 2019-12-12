Большой секрет: крымчане заглянули за 6-метровый забор, выросший на Севастопольском шоссе

Крымчане заглянули за 6-метровый забор, выросший на Севастопольском шоссе в районе поселка Олива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок Олива расположен в пределах Большой Ялты между поселками Береговое (Кастрополь) и Санаторное. С советских времен в нижней части Оливы располагались госдачи. Местные жители почитали такое соседство за счастье: высокопоставленные курортники делились с окрестным населением теплом и электричеством.

Во времена Украины территорию пансионата «Таврия» прибрал к рукам олигарх Игорь Коломойский. После перехода Крыма в состав России в 2014 году, этот участок ЮБК, как и другое имущество олигарха, был национализирован, а затем передан ФСБ, госдачи перешли по контроль управления делами президента РФ.

Первые неудобства от такого соседства жители Оливы почувствовали в 2015 году: их перестали пускать на пляж «Таврии». Потом выяснилось, что они не могут зарегистрировать право собственности на прилегающие к госдачам участки и даже прописаться в стоящих поблизости домах. А в 2016 году территорию госдач начали обносить глухим 6-метровым забором.

На сегодняшний день возведение ограды завершено: металлоконструкция, перекрывающая с дороги вид нам море (чего не было ни при СССР, ни при Украине), тянется вдоль Севастопольского шоссе более километра и спускается вниз до самого моря. Черех каждые 20 метров установлены разнонаправленные камеры наблюдения.

Что за забором, точно никто не знает: ссылаясь на разговоры с тем, кто работает «внутри» и информацию осведомленных знакомых, говорят, что там есть второй периметр заграждений, а за ним – дачи Путина и Медведева.

Заглянуть за забор невозможно: на прилегающих склонах дежурят вооруженные люди, разворачивающие всех, кто пытается на них подняться.

Но 11 декабря в сети появились снимки зазаборного пространства с высоты – кто-то умудрился поднять с гор квадрокоптер и запечатлеть таинственный объект: на территории госдач соорудили несколько вертолетных площадок, бассейн, теннисный корт, жилые и иные здания.

«Судя по фото – база отдыха вертолетчиков», – шутят в сети. Но большинство крымчан и туристов забор, уродующий одну из самых живописных дорог Крыма, раздражает: «Для белых ! А вообще показательно: это как не уважение, а унижение простого народа – типа, челюдь знай свое место!»





Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.12.19

Ради предприятия украинского олигарха крымские власти лишают население качественной воды. / «Слугу народа» сняли с эфира российского ТВ, перед этим из сериала вырезали шутку про Путина. / Киев продолжит добиваться изменения Минских соглашений. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»