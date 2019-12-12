Музей-заповедник «Херсонес Таврический» существенно поднимает цены

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» поднимает цены на посещение своей территории и выставок для физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подорожание будет существенным: от 25% до 100%.

Так, в 2 раза подорожает вход в заповедник с сегодняшних 100 рублей до 200. За осмотр Византийской экспозиции нужно будет доплатить 150 рублей (сегодня 100 руб). Стоимость осмотра Античной экспозиции остается неизменной – 150 рублей.

Единый билет, позволяющий попасть на территорию и посетить постоянные экспозиции и действующие на тот момент временные выставки, подорожает с 350 до 500 рублей.

Изменятся и цены на экскурсии. Так, обзорная «Херсонес – город двух тысячелетий» поднимается в цене на треть: на русском языке – с 300 до 400 рублей, для иностранцев – с 400 до 500 рублей.

В такой же пропорции вырастет и стоимость индивидуальной обзорной экскурсии: для понимающих русский язык до 4400 рублей зимой и 6400 рублей летом, все остальные за индивидуального гида заплатят соответственно 5500 и 8000 рублей. Причем, если до сих пор ценник предусматривал возможность заказать экскурсию на английском или немецком языке, то в новом прейскуранте остались только англоязычные гиды.

Новые цены в заповеднике «Херсонес Таврический» начнут действовать с 16 декабря.

Севастополь, Лиана Макоба

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