Крымским виноделам продлят льготы

Крымские виноделы еще три года будут работать на льготных условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении особого периода государственного регулирования производства и оборота алкоголя в Крыму и Севастополе до 1 января 2023 года.

Это означает, что еще три года крымчане смогут торговать своим вином в аэропортах и на вокзалах (разумеется, при наличии лицензии), производители продукции с защищенным географическим указанием продолжат разливать крымское вино в тару потребителя, а власти РК и Севастополя по-прежнему будут самостоятельно решать, какой может быть минимальная площадь для торговли алкоголем.

Кроме того, крымские виноделы получили возможность до 1 января 2023 года не использовать приборы измерения и учета готовой продукции, обходиться без производственных и складских помещений, делать вино из сырья, выращенного на незарегистрированных виноградниках, не рассчитывать потребности в федеральных спецмарках и представлять в лицензирующий орган сокращенный пакет документов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.12.19

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