Крымского епископа тайно возвели в сан на Украине

Предстоятель Украинской Церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий (Березовский) возвел в сан епископа наместника Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря архимандрит Каллиника (Чернышева).

Хиротонию совершили в кафедральном соборе города Нежина в Черниговской области Украины. Тайно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Каллиник получил титул епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии.

Решение о возведении архимандрита Каллиника в епископы было принято на заседании Синода Украинской Церкви еще в 2016 году, но почти четыре года он не мог въехать на территорию Украины для хиротонии, так как являлся активным участником «Русской весны» и мог быть задержан, пишет «Обзор».

«И вот теперь решили, что «время пришло», – цитирует издание спикера Православной Церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратия. – Видимо из России дали добро, а тут на месте просчитали, что в преддверии встречи в Париже украинское государство не захочет скандала с Москвой. Однако видимо побоялись делать это в Киеве, поэтому отправились до казацкого Нежина».

Каллиник стал священником в 2006 году, в 2008 году постригся в монахи. ринимает монашество. В 2010 года получил административную должность благочинного монастырей Симферопольской епархии. После «Русской весны» 2014 года одним из первых в Евпатории получил российский паспорт. Награжден российской медалью «За защиту Крыма».

«Его проповеди в 2011 – 2013 годах были сплошь проукраинские и за автокефалию Украинской Церкви… В 2014 стал пророссийским патриотом», – отметил протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев.

«Обзор» напоминает, что за пять лет после возвращения Крыма в состав России патриарх Кирилл (Гундяев) ни разу не посетил полуостров. Епархии Московской патриархии в Крыму по-прежнему юридически относятся к Украинской Православной Церкви. На храмовых табличках и даже в официальных документах это стараются не упоминать, ограничиваясь нейтральным указанием «Московский патриархат». На Украине, наоборот, предпочитают ограничиваться названием Украинская православная Церковь, опуская упоминание о том, что она является частью Русской православной Церкви Московского патриархата.

Киев, Платон Ефимчук

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