В Крыму на подступах к Ай-Петри Буратино прячет диверсантов

В Крыму на подступах к Ай-Петри появились партизаны: здесь идут съемки третьего сезона сериала «Диверсант».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый фильм, в основу которого лег одноименный Анатолия Азольского, вышел на телеэкраны 15 лет назад – в 2004 году. История о приключениях в 1942 году трех разведчиков-диверсантов получилась захватывающей и понравилась зрителям.

Премьера второго сезона состоялась в 2007 году: в 1945 году отчаянная троица добралась до Берлина и довольно шумно отметила Победу.

Третий сезон собирались снимать еще в 2010 году, но из-за смерти исполнителя одной из главных ролей Владислава Галкина проект закрыли. А теперь решили все-таки осуществить задуманное.

Режиссер Дмитрий Иосифов, известный многим с детства по роли Буратино, говорит, что персонаж Галкина (Калтыгин) будет в фильме присутствовать, ног каким образом – интриги не раскрывает. Лишь сообщил, что другой актер Калтыгина играть не будет – слишком яркий и запоминающийся образ создал Галкин.

Проект вообще выглядит довольно рискованным: на роли Филатова и Бобрикова приглашены прежние актеры. А события третьей части разворачиваются в 1942 году – сюжет продолжает линию первого сезона. Но Бобрикову (актер Кирилл Плетнев) в это время 22 года, Филатову (актер Алексей Бардуков) и того меньше. А исполнителям их ролей уже соответственно 40 и 35 лет. Будет любопытно посмотреть, как они сыграют юнцов, хотя и повзрослевших на войне.

Сюжет начинается в июле 1942 года – после сдачи Севастополя: «Нас засылают в город для ликвидации одного русского генерала, – цитирует Кирилла Плетнева «Комсомольская правда». – Он обладает важной секретной информацией и может попасть в руки к немцам. Наши командиры думают, что генерал – предатель. Нам приказано его устранить».

Новый сезон будет состоять из 4 серий – все они будут сниматься в Крыму: окрестностях Севастополя, Ялты и в Бахчисарайском районе. Сейчас снимаются сцены в лесах у подножия Ай-Петри. Здесь расположился партизанский отряд, в который попадает один из диверсантов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.12.19

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