Потолстели? В Госсовете Крыма меняют лифты

Есть основания полагать, что депутаты Госсовета Крыма набрали вес – не в политическом, а в буквальном смысле – потолстели. Им потребовались лифты большей грузоподъемности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из бюджета Крыма выделено 16 млн руб на замену двух лифтов в здании Госсовета РК. Управление казначейства подтверждает законность закупки ссылкой на План-график закупок на 2019 года (версия 52.0 от 29.11.2019).

В здании парламента пять рабочих этажей (плюс вспомогательные подвалы). Служащих и посетителей поднимают на них шесть лифтов: двери двух больших выходят на парадную лестницу, еще две пары заметны только тем, кто освоил сложный план коридоров-колец.

Одним из этих боковых лифтов меньшего объема пользуется только спикер парламента, в данный момент – Владимир Константинов, это ближайший к его приемной подъемник. Тех, кто по незнанию попытается нажать его кнопку, вежливо перенаправят к другому.

Лифты, которые планируется заменить, отличаются друг от друга. Один обойдется крымскому бюджету в 4,8 млн руб, другой – в 12,3 млн.

Когда менялись меньшие лифты, которыми пользуется технический персонал, вспомнить нетрудно. В их кабинах висит шильдик с указанием производителя: «Могилёвлифт». Это слово сразу стало очень веселить журналистов, поскольку примерно в одно время с лифтами в Крыму появился новый глава правительства – генерал-полковник милиции Анатолий Могилёв, верный соратник Виктора Януковича. А было это осенью 2011.

В конкурсной документации, относящейся к нынешней замене лифтов, в перечне работ уточняется: «Замена пассажирского лифта г.п 500 кг на лифт г.п 630 кг, замена пассажирского лифта г.п 1000 кг на лифт г.п 1200

Поэтому логично предположить, что речь идет о замене одного большого «парадного» лифта и одного из той пары, что ведет поближе к председательской приемной.

Первая попытка найти подрядчика для ответственной работы не удалась, конкурс был приостановлен из-за жалобы, поданной в антимонопольную службу, но тут же был объявлен второй – с теми же суммами.

Для сравнения: замена четырех лифтов в кардиологическом отделении Керченской больницы № 1 им. Н.И.Пирогова обошлась тому же самому крымскому бюджету в 9,6 млн руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.12.19

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