Севастопольские исследователи обнаружили неизвестные острова

Севастопольские исследователи обнаружили ранее неизвестные острова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гидрографическое судно «Донузлав» вернулось из очередной экспедиции на базу в севастопольскую бухту Южная. Корабль был спущен на воду в 1983 году и вошел в состав крупнейшего соединения Гидрографической службы КЧФ – 176-го отдельного дивизиона океанографических исследовательских судов.

Оборудование «Донузлава» позволяет заниматься батитермографными наблюдениями, морской метеорологией, наблюдениями за течением, химической гидрологией.

Экспедиция 2019 года длилась 99 дней. За это время судно преодолело 5,5 тысяч морских миль, исследуя Черное, Красное и Средиземное моря.

В результате экипаж обнаружил в Красном море 4 коралловых острова, не известных ранее, и очертил их границы, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Кроме того, исследованы еще три острова, уже нанесенные на карты.

Вся информация, собранная в ходе экспедиции, передана в центральное картографическое производство ВМФ для корректировки навигационных карт.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.12.19

Потолстели? В Госсовете Крыма меняют лифты. / Вот и вся «нормандия»: Киев окончательно отказался выполнять Минские соглашения. / В Крыму на подступах к Ай-Петри Буратино прячет диверсантов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»