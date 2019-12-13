Песков прокомментировал возможное участие Путина в открытии железнодорожной части Крымского моста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возможность того, что глава государства откроет железнодорожное сообщение с Крымом.

Как уже сообщал «Новый День», информация о том, что Владимир Путин первым проедет на поезде по Крымскому мосту появилась вчера в СМИ и соцсетях. Официальные лица ее не комментировали.

Сегодня Песков заявил о намерении президента принять участие в торжественном открытии железнодорожной части моста. Мероприятие намечено на 23 декабря: в этот день первый поезд отправится в Крым из Санкт-Петербурга. Но до Керченского пролива он доберется только в ночь с 24 на 25 декабря.

Подробности церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту пока не разглашаются.

Напомним, автомобилистов предупредили, что вы период с 18 по 25 декабря движение по мосту может быть ограничено.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.12.19

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