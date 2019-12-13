Украина собирается предоставлять гражданство по упрощенной схеме бежавшим из России

На Украине собираются предоставлять гражданство по упрощенной схеме бежавшим из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства».

«Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины», – сообщило официальное интернет-представительство главы государства.

Уточняется, что получить гражданство по упрощенной схеме смогут

контрактники ВСУ, те, кто помогал в обеспечении национальной безопасности и обороны, а также лица, являющиеся «гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям, при условии подачи ими декларации об отказе от иностранного гражданства».

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и так далее.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.12.19

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