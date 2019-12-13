Государственный реестр избирателей Украины признал Крым российской территорией

Сайт Государственного реестра избирателей Украины определяет Крым как российскую территорию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на картах, опубликованных на сайте, полуостров обозначается в составе Южного Федерального округа РФ.

«Именно так это заведено в его автоматизированную информационно-телекоммуникационную систему. Поскольку саму систему запустили еще в 2011 году, это скорее всего означает ее деятельность и обновление на какой-то русской платформе, – заявил экс-постпред президента Украины в так называемой Автономной республике Крым Борис Бабин. – Представители Центральной избирательной комиссии пояснили: во всем, якобы, виновата система OpenStreeetMaps, которую они применяли. Сейчас переходят ... на GoogleMaps. Такое вот государство в смартфоне, правда, не совсем украинское».

В данный момент вызвавшие скандал карты сайта Государственного реестра избирателей Украины не отображаются.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.12.19

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