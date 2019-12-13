Крым теряет позиции в экологическом рейтинге: по итогам осени республика опустилась на две строчки ниже летнего уровня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Национальный экологический рейтинг регионов» за сентябрь – ноябрь составили общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус».

Крым получил сводный экологический индекс 5149 и спустился с 61 места на 63. Самой большой проблемой региона эксперты считают вред, наносимый полуострову производственной деятельностью – за это выставлен самый низкий балл. Недостаточное внимание местные власти уделяют и природоохранным мероприятиям.

«В декабре 2019 года «Зеленый патруль» возобновил работу на полуострове Крым. Считаем, что в это время никто не может обвинить общественников в срыве курортного сезона, – рассказал председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин. – В первые же дни жители Керченского полуострова показали нам вопиющие факты экологических преступлений. Возле Керчи на территории городского пляжа, рядом с поселком Героевка, захороненные еще в советское время шламы «Камыш-Бурунского железорудного комбината» сползают в Черное море, а защитные гидротехнические сооружения разворованы, так как являются ценным строительным материалом – песком».

Севастополь находится в рейтинге на 72 месте.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.12.19

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