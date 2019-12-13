У берегов Керчи зафиксирован разлив нефти

У берегов Керчи произошел разлив нефти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии больших радужных пятен, растянувшихся вдоль городской набережной, появились в соцсетях. Горожане жаловались на сильный запах нефтепродуктов и предполагали, что произошла течь в одном из стоящих на рейде танкеров.

Специалисты министерства экологии РК признали жалобы керчан обоснованными, подтвердив и наличие в море пленки радужного цвета, и характерного запаха нефтепродуктов.

«Источник сброса нефтепродуктов на момент обследования не установлен», – сообщили в ведомстве.

Поскольку указанная территория относится к зоне контроля Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, все данные о загрязнении передали в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 13.12.19

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