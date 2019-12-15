В Кремле обещают, что транзитный договор с Украиной будет «целесообразным» для Газпрома

Договор с Украиной о транзите российского газа в Европу возможен, но при условии, что он экономически и коммерчески устроит «Газпром».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков.

«С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для «Газпрома», – заявил Песков и добавил, что «переговоры продолжаются».

При этом пресс-секретарь президента отказался раскрывать детали, отметив, что вопрос о транзите поднимался на встрече «нормандской четвёрки» 9 декабря.

«Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер (глава «Газпрома»). Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали», – подчеркнул Песков.

По его словам, президент России настроен на подписание контракта, но украинская сторона пока выдвигает неприемлемые условия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.12.19

Затонувшие в Севастополе подлодку и плавдок готовят к утилизации (ВИДЕО). / В Севастополе затонул плавдок со списанной подводной лодкой. / «Макрон за Путина, а Меркель уже не та» – Зеленский не сможет переписать Минские соглашения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»