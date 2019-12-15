Война при Зеленском возобновится с новой силой – Сурков и Бородай собрали ополченцев Донбасса

Командования украинской армии и националистических батальонов не признают никаких мирных договорённостей по Донбассу и готовят новое масштабное обострение на фронте.

Поэтому ополченцы и добровольцы должны быть в полной готовности оказать помощь вооружённым силам ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь на пятом съезде «Союза добровольцев Донбасса» (ССД).

О том, что помощник президента РФ Владислав Сурков не видит разницы между командами Порошенко и Зеленского, заявил в кулуарах съезда сопредседатель ССД, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

«Всем присутствующим в очередной раз было сказано, что никто «сливать Донбасс» не собирается, а в случае обострения ситуации – потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объёмах… Сурков заявил, что не видит серьёзной разницы между командами Порошенко и Зеленского», – цитирует Бородая в своём блоге военкор Семён Пегов.

«Силам, которые стоят за современным марионеточным правительством Украины, не нужен мир, им нужна война с Россией. Поэтому мы прекрасно понимаем, что война так или иначе начнётся, причём – в полноценном виде», – заявил Бородай.

«Мы уверены, что война, к сожалению, вернётся в активную фазу. Мы этого не хотим, но должны быть к этому готовы», – отметил сопредседатель «Союза добровольцев Донбасса».

Кроме того, по его словам, в самом Донбассе никто не готов ни в каком статусе возвращаться в состав Украины.

«В начале конфликта многие люди на Донбассе ещё не понимали, за что воюют ополченцы и добровольцы. Сейчас понимают отлично. Сейчас они абсолютно укрепились в своём неприятии оставшейся под властью Киева Украины. И не желают хоть как-нибудь, хоть под каким-то видом, предлогом, поводом, пусть даже формально, переходить под её кураторство.

Поэтому установление жовто-блакитного украинского флага на Донбассе, что бы ни говорилось в любых дипломатических приёмных, залах заседаний, коридорах, кулуарах, – невозможно», – приводит «ПолитНавигатор» слова Бородая.

На закрытой встрече с добровольцами помощник президента РФ откровенно ответил на самые острые вопросы добровольцев.

«Сурков по традиции посетил закрытую часть мероприятия, организованного первым премьером ДНР и главой СДД Александром Бородаем. На съезде присутствовали как бывшие так и действующие боевые командиры донбасских республик.

Разговор на заседании был откровенным, самые острые темы при участии помощника президента обсуждались за закрытыми для журналистов дверями», – сообщается в телеграм-канале интернет-проекта «wargonzo».

Симферополь, Валентин Карамазов

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