Песков: У Зеленского нет ни авторитета, ни ресурсов покончить с войной

Владимир Зеленский искренне хочет завершить войну в Донбассе, однако не обладает достаточной силой воли и политическим авторитетом, чтобы противостоять «партии войны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что войну на востоке Украины начал Пётр Порошенко, который, хотя и покинул пост президента, однако «партия войны» никуда не делась.

«Зеленский не относится к «партии войны». Порошенко собственно олицетворял «партию войны», он начал войну», – приводит ТАСС слова Пескова.

Напомним, сегодня помощник президента РФ Владислав Сурков и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай констатировали, что украинская армия и националистические батальоны не признают никаких мирных договорённостей по Донбассу и готовят новое масштабное обострение на фронте.

Поэтому ополченцы и добровольцы должны быть в полной готовности оказать помощь вооружённым силам ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.12.19

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