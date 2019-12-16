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Понедельник, 16 декабря 2019, 11:27 мск

Новости Крым

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В Крыму испытают новую систему охраны музеев

Крым станет экспериментальной площадкой по апробированию новой системы охраны музеев. Об этом заявил замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», импортная техника, используемая сегодня в большинстве музеев России, по словам чиновника, гораздо дороже отечественных аналогов и при этом непригодна к ремонту. Новая система должна замыкать на оборудование не просто российского производства, но и собранного из отечественных элементов.

Если испытания пройдут успешно, на новую систему переведут все музеи РФ. Реализовать пилотный проект решено в Крыму.

«Один из серьезных крымских музеев нефедерального уровня, но с замечательной художественной коллекцией, рассматривается в качестве кандидата на такой пилотный проект», – цитирует замминистра ТАСС.

Какой это будет музей, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

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