В Крыму потерялась группа туристов из 16 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, инцидент произошел вчера вечером: в 16:45 поступило сообщение, что в районе горы Чатыр-Даг заблудились 16 человек – в наступившей темноте туристы потеряли риентацию. К месту происшествия отправили 3-х человек на автомобиле повышенной проходимости «Mitsubishi L-200».

«Сложные погодные условия, а именно дождь и туман, осложняли работу спасателей, – рассказали в ведомстве. – Было слякотно. С помощью мобильной связи с туристами была установлена связь, получены координаты. В ожидания сотрудников МЧС люди грелись у костра. В течении часа спасателям удалось найти туристов и вывести из горнолесной зоны».

Все туристы оказались жителями Евпатории, детей среди них не было. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.12.19

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