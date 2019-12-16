В Конгресс США внесли законопроект о нарушении прав верующих в Крыму и Донбассе

В Конгресс США внесли законопроект о нарушении прав верующих в Крыму и Восточной Украине: утверждается, что правительство РФ нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы – члены Хельсинской комиссии – заявляют, что в Крыму и Донбассе Кремль «преследует мирные религиозные общины даже более жестко и широко, чем на территории России» и требуют, чтобы президент США учитывал этот факт, решая «следует ли причислять Россию к перечню стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере».

По мнению разработчиков проекта, наибольшим гонениям подвергаются Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь, запрещенная в России организация «Свидетелей Иеговы» и протестанты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.12.19

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