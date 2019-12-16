И под водой тоже: в Крыму ищут того, кто обеспечит работу железнодорожной части Крымского моста

Содержание железнодорожной части Крымского моста в первые полгода эксплуатации обойдется почти в 300 мл рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымская железная дорога объявила соответствующий конкурс: документация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику придется обеспечить безопасную и бесперебойную работу не только 19 км пути на самом мосту, но и подходов к нему, береговых укреплений и акватории под мостом. В частности, придется регулярно чистить подвесные водоотводные лотки от грязи и мусора, а также проводить осмотр опор, в том числе и под водой.

Контракт рассчитан до 1 июля 2020 года, первоначальная стоимость – 287,1 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 23 декабря, определить победителя должны до конца года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.12.19

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