В Донбассе украинских новобранцев принуждают покупать блиндажи и землянки

Командиры подразделений украинской армии, покидающие в ходе ротации линию фронта, взрывают оборудованные позиции и все фортификационные сооружения вместе с их оснащением, если вновь прибывающие отказываются за них платить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Кроме того, по его данным, украинских военнослужащих не обеспечивают питанием по пути следования в зону конфликта, а по прибытии на линию фронта им не предоставляют пригодные для жизни помещения.

«По информации нашего источника в штабе 14-й бригады, откомандированных военнослужащих 93-й бригады, прибывающих для проведения рекогносцировки в зону ответственности 14-й бригады, размещают в ветхих и непригодных для жизни помещениях.

Приемы пищи для них не организованы, для следования в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом положенные сухие пайки не выдаются.

Кроме того, позиции и фортификационные сооружения просто так вновь прибывающим подразделениям не передаются.

Командиры подразделений 14-й бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут умышленно разрушены, печки будут сняты, а запас дров и угля уничтожен», – цитирует «ПолитНавигатор» представителя вооружённых сил ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.12.19

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