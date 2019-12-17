Китайская экспансия: в Крыму растет число туристов из Юго-Восточной Азии

В Крыму растет число туристов из Китая и Вьетнама. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в интервью словацкому журналу Extra Plus.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на прием китайских туристов работает порядка 10 местных туристических фирм. Число граждан Китая, побывавших на полуострове в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,5 раза. И тенденция к росту сохраняется.

По словам Аксенова, китайцев и вьетнамцев интересует советское историческое наследие, а также лечебно-оздоровительные возможности крымских здравниц.

Но пока представители Юго-Восточной Азии не являются основной частью иностранного турпотока. Лидером по-прежнему остается Украина – в этом году с ее территории на полуостров приехали более 1 млн человек.

«Далее по убывающей – граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Эстонии, – сообщил глава Крыма.– Среди стран дальнего зарубежья лидером является Германия, которая дает порядка 7% от общего турпотока».

По словам Аксенова, за пять лет нахождения Крыма в составе России прямые налоговые поступления от туризма в бюджет республики удвоились: с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 3,2 млрд в 2018 году. По итогам первого полугодия года завершающегося сфера принесла республиканскому бюджету более 1,46 млрд, что на 25% больше аналогичных прошлогодних показателей.

Власти Крыма ставят задачу в течение ближайших 2-3 лет создать не менее 4 тысяч дополнительных номеров для размещения гостей, а к 2025 году – до 20 тысяч.

При этом сегодня не менее половины отелей и гостиниц в Крыму работают нелегально. Точное их количество назвать не может никто.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.12.19

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