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Вторник, 17 декабря 2019, 11:20 мск

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Власти Крыма отдают «Киеву» земли сельхозназначения

Власти Крыма отдают «Киеву» земли сельхозназначения для изъятия ресурсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совмин Крыма своим распоряжением №1644-р перевел 60 га земли сельхозназначения в категорию земель «промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности».

При этом речь идет не об информатике и космосе, а только о разработке карьера по добыче пильного известняка. Он расположится на территории Кормовского сельсовета Первомайского района.

Добывать камень станет фирма со странным по нынешнему времени названием «Киев-Юг Плюс». На Украине компании с таким названием обнаружить не удалось. Но эта геополитическая странность объясняется, скорее всего, тем, что эта фирма в 2016 году получила лицензию на разведку и добычу известняка до 2027 года, а теперь ее вместе с лицензией купили другие люди – ведь минэкологии клялось, что разрешений на новые карьеры не выдает. Полная замена учредителей «Киева» произошла в марте 2019. Зарегистрировано «киевское» ООО в крымском селе Охотниково, на улице Первомайской, 12.

Жители этой улицы вообще любят и умеют добывать строительный камень. В доме №1, например, зарегистрировано Крестьянское фермерское хозяйство «Нива-2», которое добывает известняк, в доме № 4 – ООО «Охотниково» и «ПГС-4», которые занимаются тем же промыслом в своем Сакском районе.

Названия двух последних компаний фигурировали в обвинительной речи, произнесенной в Госсовете осенью 2015 года прокурором Крыма Натальей Поклонской, рассказавшей о злодеяниях тогдашнего члена парламента Валерия Гриневича. Вопреки ее требованию, депутаты долго не «сдавали» коллегу, пока суд не произнес приговор – 10 лет лишения свободы. Но в ноябре нынешнего года Гриневича досрочно освободили по УДО. И тут же «обновленная» фирма из Охотникова получила разрешение на разработку карьера.

Имя Гриневича тесно связано и с Прибрежным, где под его наблюдением была выстроена цивилизованная набережная, и вообще с Лесновским сельским советом. Там, кстати, теперь «прописана» «Крымская водная компания», 30% которой владеет Виктория Нахлупина – жена экс-чиновника, который, несмотря на обвинения, выдвинутые следствием, числился вице-премьером правительства РК, пока Сергей Аксёнов был его главой.

Но в передаче сельхозугодий под разработку карьера можно увидеть и другие резоны, разглядеть иные связи. Одним из учредителей «Киев-Юг Плюс», которому покровительствует Совмин, является некто Игорь Божко. Он же директорствует в других фирмах-добытчиках камня, мела и сланцев: ООО АСФ «Меотис» и ООО «Антей». Их соучредителем является Владимир Высоцкий – сын депутата Госсовета, давнего компаньона главы Крыма Сергея Аксёнова. В биографии самого депутата Николая Высоцкого, размещенной на сайте Госсовета, указано, что он работает заместителем директора ООО «Антей».

Кстати, в прошлом году связанный с Высоцкими ООО Строительный дом «Новый Крым» получил распоряжением крымского правительства в «фактическое пользование» принадлежащее РК имущество. Правда, приложение с перечнем этого имущества при публикации распоряжения № 458-р от 4 мая 2018 года как-то потерялось.

Симферополь, Ольга Картошина

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