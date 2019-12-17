Поезда из Крыма будут провожать под марш идущих на смертный бой

В Симферополе и Севастополе определились с музыкой, которой будут провожать и встречать поезда, приходящие с материка.

Как уже сообщал «Новый День», ровно через неделю – 23 декабря – из Санкт-Петербурга отправится первый поезд в Севастополь. На следующий день первый пассажирский состав пойдет из Москвы в Симферополь.

Сотрудники Крымской железной дороги решили, что встречать поезда на вокзале крымской столицы будут песней композитора Леонида Хейфица – Поляковского и поэта Анатолия Милявского «Симферополь – ворота Крыма», написанную в 1983 году. Песня впервые прозвучала в 1984 году на конкурсе, посвященном 200-летию Симферополя и стала гимном города. Этой песней и раньше встречали поезда с «большой земли».

В Севастополе тоже решили встречать гостей городским гимном – песней «Легендарный Севастополь». Песню написали композитор Вано Мураде­ли и поэт Петр Градов к 100-летию первой героической обороны города в 1854-1855 и к 10-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Первое публичное исполнение было грандиозным: 17 октября 1954 года на стадионе флота песню пел пятитысячный объединенный хор моряков, участников художественной самодеятельности и просто горожан в сопровождении сводного военного оркестра.

В июле 1994 года на I сессии горсовета XXII созыва песню утвердили официальным гимном Севастополя.

Провожать поезда и на симферопольском, и на севастопольском вокзалах решено маршем «Прощание славянки». Для выбора этой музыки у крымчан есть особая причина.

Согласно официальной версии, марш в 1912 году под впечатлением событий на Балканах написал штабс-трубач 7-го запасного кавалерийского полка Василий Агапкин. И посвятил его всем славянским женщинам.

Однако в Крыму есть версия, что марш написал в Симферополе флейтист Яков Богорад, а название композиция получила по имени реки Славянки, на берегу которой был расквартирован полк, в котором служил Богорад. Из этой версии, правда, не понятно, почему и с кем прощается река.

Есть и более экзотические варианты происхождения легендарного марша: например, что его в его основу положена шведская музыка начала XVIII века. Или что автором является Фердинанд Гаазе – немецкий композитор, принимавший участие в нашествии Наполеона на Россию, взятый в плен в казаками, своими музыкальными способностями покоривший цесаревича Константина Павловича и вместе с ним попавшего в 1816 году в Варшаву, где, якобы, и сочинил музыку через 100 лет ставшую символом прощания славян, идущих на смертный бой.

Исходя из этой исторической традиции исполнения марша, выбор для многонационального и туристического Крыма выглядит несколько странно. Но, скорее всего, крымчане просто решили не оригинальничать: один из самых популярных в России марш давно стал «перронным» – под него отправляются практически все фирменные поезда во всех крупных городах России.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.12.19

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