Битва за землю: у Верховной рады Украины произошли столкновения между националистами и полицией

В Киеве у здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Раде рассматриваются поправки к законопроекту об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В первом чтении документ был принят 13 ноября. Что вызвало большое общественное недовольство. Участники сегодняшнего митинга потребовали запретить продажу земли иностранцам.

Участники акции протеста пытались установить под окнами Рады палатки. Полиция эту идею не одобрила. Словесная перепалка переросла в драку: митингующие начали бросать в стражей порядка палки и камни, те ответили перцовым газом.

Тем не менее, протестующие смогли установить палатки, но полиция вскоре их снесла и начала теснить толпу, задерживая активистов. У митингующих закончились палки, поэтому в полицейских вместе с камнями полетели бутылки. «Ситуация напоминает зиму времен Майдана», – пишут местные СМИ.

В Раде, между тем, заговорили о возможности продления моратория на продажу земли до 1 января 2021 года, но окончательного решения пока не принято.

А националисты угрожают сделать акцию протеста бессрочной.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.12.19

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