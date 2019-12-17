Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора

Жители Ялты платят за вывоз мусора в разы больше, чем на самом деле производят. К такому выводу пришли общественники, проводившие в декабре замеры твердых бытовых отходов (ТБО).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно установленным тарифам, каждый ялтинец оплачивает вывоз 2,5 кубометров ТБО в год. Общественники утверждают: тарифы были приняты без предварительных замеров. Чтобы доказать это, они посчитали, сколько на самом деле мусора производят горожане.

В один из дней декабря комиссия, состоящая из представителей общественности и сотрудников департамента ЖКХ, проанализировала количество мусора на 13 контейнерных площадках в разных частях города. Оказалось, что за сутки каждый ялтинец выкидывает от 1,8 до 4 литров мусора. В пересчете на годовой показатель получается от 0,7 до 1,5 кубометров в год.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 17.12.19

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