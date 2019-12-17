Украина намерена лишить Севастополь особого статуса

Украинские власти намерены отменить особый статус Севастополя. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года, наряду с Киевом наделила Севастополь специальным статусом.

По словам Яременко, на сегодняшний день особое положение города не имеет смысла:

«Как по мне, то нет другой причины (для особого статуса – прим. НД) кроме той, что это «город русской славы», а собственно – главная база Черноморского флота РФ.

Но в момент выхода РФ из договоров о базировании в Крыму ЧФ РФ этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение, – написал депутат на своей странице в Facebook. – Любые другие аргументы касающиеся экономики или администрирования и управления городом или отсутствуют, или крайне неубедительны».

Изменить статус Севастополя планируется после его возвращения в состав Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.12.19

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