В столкновениях под Верховной радой пострадали 17 полицейских – есть жертвы

В центре Киева наулице Грушевского возле стен Верховной рады произошли столкновения между националистами и правоохранителями.
Уже пострадали 17 полицейских.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», радикалы протестуют против нового закона президента Зеленского о свободной продаже земли.
«На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей», – сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Позже стало известно о гибели одного их митингующих.
В данный момент правоохранители пытаются снести палатки, установленные противниками продажи сельхозземель.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 17.12.19
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