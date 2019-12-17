В столкновениях под Верховной радой пострадали 17 полицейских – есть жертвы

В центре Киева наулице Грушевского возле стен Верховной рады произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

Уже пострадали 17 полицейских.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», радикалы протестуют против нового закона президента Зеленского о свободной продаже земли.

«На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей», – сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Позже стало известно о гибели одного их митингующих.

В данный момент правоохранители пытаются снести палатки, установленные противниками продажи сельхозземель.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.19

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