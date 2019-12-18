В Крыму установили регулируемый тариф на проезд в межмуниципальных автобусах

В Крыму установили тариф на проезд в автобусах по межмуниципальным маршрутам, а также для сообщения с Севастополем. Основанием для расчета и установления регулируемого тарифа на данный вид перевозок послужило обращение министерства транспорта Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор все маршруты междугородного сообщения в РК относились к регулярным перевозкам, осуществляемым по нерегулируемому тарифу. Минтранс республики внес изменения в Реестр межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок РК, переведя ряд направлений междугородного сообщения на перевозку по регулируемому тарифу.

С 1 января 2020 года на эту схему переведут порядка 90 маршрутов. Остальные планируется перевести до 1 октября 2020 года.

«Тариф учитывает все расходы, необходимые для осуществления перевозки пассажиров с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха водителей, покупки топлива и смазочных материалов по актуальным ценам, проведения текущих ремонтов и технического обслуживания транспорта.

При этом размер платы за проезд пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении рассчитывается как произведение величины тарифа и протяженности проезда пассажира, выраженной в километрах», – пояснили в Госкомцен РК.

С 1 января 2020 года тариф за перевозку 1 пассажира на расстояние в 1 км составит 2 рубля 81 копейку.

Симферополь, Лиана Макоба

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