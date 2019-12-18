На ЮБК поднимут плату за водоотведение

В Ялте поднимут плату за водоотведение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомцен РК, утверждены тарифы на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию на 2020 год ряду ресурсоснабжающих предприятий.

Так, установлены тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Водоканал ЮБК» (обслуживает Большую Ялту). Стоимость услуг водоснабжения для населения на 2020 год сохранена на уровне 2019 года – 31,55 рублей за кубометр ресурса. Тариф на водоотведение подорожает с 1 июля 2020 года – рост составит 3%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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