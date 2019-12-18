Еще два министра Крыма сохранили свои кресла

Еще два министра Крыма сохранили свои посты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Госсовет РК согласовал переназначение Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма и Геннадия Нараева на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым.

И за того, и за другого депутаты проголосовали единогласно.

Волченко занимает пост министра с 18 июля 2017 года, Нараев – с апреля 2014 года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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