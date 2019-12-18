Каша из конопли: в Крыму расследуется дело в отношении трех сотрудников полиции

В Крыму расследуется дело в отношении трех сотрудников полиции: мужчин подозревают в вымогательство и получении взятки. Прослеживается в деле и наркотический след.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась минувшим летом, когда к одному из крымчан пришли полицейские и обнаружили у него 8 кустов конопли.

Начинающему плантатору предложили уговор: «Он платит 150 тысяч рублей, а полицейские делают вид, что ничего не было. Тот заплатил, и сотрудники полиции ушли, – пишет telegram‑канал Baza. – Правда, на следующий день они вернулись, забрали четыре куста и уехали с ними в никуда. Это мог бы быть конец истории, но через пару недель к парню снова пришли полицейские – уже другие. Они забрали еще два куста конопли и оформили административный протокол. Тут наш герой не выдержал и рассказал о первых полицейских, которые приходили к нему раньше и получили от него деньги. В итоге сейчас их проверяют по четырём разным статьям».

О судьбе еще двух кустов конопли не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

Еще два министра Крыма сохранили свои кресла. / На ЮБК поднимут плату за водоотведение. / В Крыму установили регулируемый тариф на проезд в межмуниципальных автобусах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»