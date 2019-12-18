В Крыму сменится министр топлива и энергетики – об этом заявил глава РК Сергей Аскенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с июля 2017 года этот пост занимает Вадим Белик. В министерство он пришел из ГУП РК «Крымгазсети» в декабре 2014 – сразу на должность первого зама, а потом возглавил ведомство.

В ходе формирования нового состава республиканского правительства большинство руководителей министерств сохранили свои посты. Однако Белик до сих пор находится в статусе исполняющего обязанности.

Сегодня Аксенов сообщил, что новым министром топлива и энергетики Крыма станет «человек из из Москвы», и высказал уверенность, что этот человек «ситуацию поправит».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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