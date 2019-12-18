Очень просили не публиковать: крымские чиновники не торопятся платить налоги

Крымские чиновники не торопятся платить налоги. Об этом сообщил глава УФНС России по РК Роман Наздрачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должники есть и в Совете министров, и в Госсовете, и в органах местного самоуправления, и в силовых структурах. В основном, чиновники «забывают» заплатить транспортный и земельный налоги.

Чтобы освежить их память, налоговики сформировали списки неплательщиков и разослали руководителям ведомств, в которых работают должники.

А вот крымчане не узнаю, кто из власть предержащих не платит налоги: «Очень просила эта категория не печатать их данные», – сказал Наздрачев.

Руководитель УФМС добавил, что в текущем году удалось взыскать 40 млн рублей налогов с украинцев, владеющих на полуострове недвижимостью: «В результате рейдов в течение 2019 года на учет поставлено более 1,5 тысяч объектов недвижимого имущества», – отметил чиновник.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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