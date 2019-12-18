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Среда, 18 декабря 2019, 18:13 мск

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Крымские активы снова переходят по контроль украинцев

Крымское имущество снова переходит под контроль украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма подвело итоги торгов по АО «Морской нефтяной терминал», в состав которого входить Феодосийская нефтебаза. Сначала объект принадлежал ГУП РК «Черноморнефтегаз», но потом базу передали в управление специально созданному акционерному обществу.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что базой интересуются три крупных инвестора, но назвать их отказался. При этом неоднократно сообщалось о намерении приобрести актив со стороны украинского олигарха Сергея Курченко.

«Что и случилось – согласно данным портала торгов, покупателем нефтебазы стало АО «Фирма Гурнас», которое связывают именно с Курченко, – пишут «Примечания». – По данным «Коммерсанта», одним из акционеров компании является полковник Валентин Дорош, ранее работавший в различных финансовых организациях Курска. Там же он возглавляет МУП «Ритуальные услуги».

В разговоре с изданием Дорош отметил, что «не знает никакого Курченко».

Мощности Феодосийской нефтебазы позволяют переваливать до 12 млн тонн нефти в год и одновременно хранить 250 тыс тонн нефтепродуктов. Нефтебаза является одной из крупнейших в стране, но ее мощности не загружены.

По словам новых собственников, на ее базе можно наладить экспорт топлива, например, в страны Ближнего Востока.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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