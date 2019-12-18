Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Об этом сообщила пресс-служба Ростехнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам последних выездных проверок ведомство выдало заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».

«Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации», – заявили в Ростехнадзоре.

Разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста выдал и Росавтодор: начинать эксплуатацию можно с 24 декабря 2019 года

Как уже сообщал «Новый День», открыть движение пассажирских поездов по Крымскому мосту планируется на следующей неделе.

С сегодняшнего дня и до 23:59:59 мск 25 декабря возможно ограничение движения по автомобильной части моста. В Министерстве транспорта Российской Федерации объяснили это технологическими работами.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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