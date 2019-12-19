Главу Минтопэнерго Крыма отправили в отставку

Министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика отправили в отставку. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная причина увольнения – истечение срока полномочий.

Напомним, накануне Аксенов сообщил, что новым главой Минтопэнерго РК станет «человек из Москвы», которому предстоит «поправить ситуацию».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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