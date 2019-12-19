В Крыму создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В Крыму создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Республики. Соответствующий указ подписал Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, размещенному на портале крымского правительства, отмечается, что задача Совета – сохранение межнационального и межконфессионального согласия в регионе, профилактика и противодействие любым формам проявления экстремизма.

Председателем вновь созданной структуры стал сам Аксенов, его заместителями – председатель Госкомнаца Крыма Альберт Кангиев и министр культуры РК Арина Новосельская. В состав включены председатели национально-культурных автономий Крыма, представители религиозных конфессий, члены региональной Общественной палаты.

Отметим, в Крыму живут представители порядка 30 народностей. Самое массовое представительство у русских (более 65%), украинцев (16%), крымских татар (12,6%).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.12.19

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