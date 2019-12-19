Страшная месть: крымчанин устроил переполох в Керчи

Обиженный крымчанин устроил переполох в Керчи.

«В управление МВД России по Керчи поступило сообщение о том, что готовится взрыв одного из зданий города, – сообщили РИА «Новый День» в МВД РК. – В ходе выезда на место происшествия и исследования территории, в том числе с применением служебной собаки, никаких предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, правоохранителями обнаружено не было».

Через некоторое время «минера» задержали. Оказалось, что 54-летний житель Ленинского района Крыма хотел устроиться на работу в одно из учреждений Керчи, но получил отказ. Крымчанин обиделся и решил отомстить: позвонил в полицию и сообщил, что здание, в котором расположено учреждение заминировано.

В ближайшее время скучно ему не будет – по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве возбуждено уголовное дело.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 19.12.19

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