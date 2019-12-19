Путин подтвердил свое участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в открытии движения по железнодорожной части Крымского моста.

Как уже сообщал «Новый День», информация о том, что Владимир Путин первым проедет на поезде по Крымскому мосту появилась 12 декабря в СМИ и соцсетях. Официальные лица ее не комментировали. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подобное намерение у главы государства есть. Сегодня Владимир Путин лично подтвердил это в ходе пресс-конференции.

«Мы ждем вас на следующей неделе, – обратилась к президенту представительница крымских СМИ, – надеемся, что вы откроете движение по железнодорожной части Крымского моста…»

«Точно!» – ответил Путин.

Напомним, строительство железнодорожной части моста официально завершено. Росавтодор выдано разрешение на эксплуатацию с 24 декабря. Первый пассажирский поезд отправится в Крым из Санкт-Петербурга, мост он будет пересекать в ночь с 24 на 25 декабря.

Керчь, Лиана Макоба

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