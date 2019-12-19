Путин: Киев давно признал легитимность ДНР и ЛНР

Признание руководства народных республик Донбасса в качестве полноправных участников Минских соглашений произошло под давлением Германии, Франции и, прежде всего, самой Украины в лице тогдашнего президента Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на большой пресс-конференции в Москве заявил президент РФ Владимир Путин, объясняя Киеву необходимость предоставления закреплённого в конституции особого статуса для Донбасса.

Во время пресс-конференции украинский журналист потребовал от Путина расформировать «незаконные органы власти ЛДНР», участие которых якобы не предусмотрено в минских договорённостях.

«В продолжение темы минских переговоров хотел спросить, вы не могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке, потому что вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет», – заявил киевский журналист.

«Что касается Минских соглашений и расформирования органов госуправления в непризнанных республиках. Первое: представлявший Украину в Минске, после чего возникли Минские соглашения, бывший президент Порошенко Пётр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик (Александра Захарченко и Игоря Плотницкого – прим. «ПН»).

Они просто за горло меня взяли все вместе там втроём (Украина, Германия, Франция). А представители этих непризнанных республик отказывались это делать... Я вскрою подноготную наших переговоров в Минске – но всё-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть «марлезонского балета».

Вторая заключается в том, что там были проведены выборы, люди пришли и проголосовали, и это как раз очень демократический способ организации власти.

Третье: в самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, на что имеют право претендовать эти республики. Там всё прописано – и про язык, и про местную милицию и так далее», – резюмировал Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.19

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