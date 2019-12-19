Добро пожаловать, или нам тут не до вас: как в Севастополе ждут первые поезда с материка (ФОТО, ВИДЕО)

В Севастополе ждут наплыва туристов: только в новогодние праздники за счет открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту город рассчитывает принять 50 тысяч гостей.

Как уже сообщал «Новый День», первый поезд должен прийти в Севастополь уже через неделю – из Санкт-Петербурга. Практически все билеты уже проданы. Легендарный город воинской славы встретит их перегороженными улицами, траншеями, сравнимыми с противотанковыми рвами и пешеходными зонами, больше похожими на полосу препятствий – здесь легко можно сломать руки и ноги или разбить голову.

Тротуары в центре и – особый цимес – спуски к морю мостят бехатоновой плиткой: при такой влажности, как в Севастополе, она даже при нулевой температуре превращается в каток. Местные пенсионеры уже в ужасе: привычные маршруты становятся для них непреодолимым препятствием.

На Большой Морской – одной из главных улиц Севастополя – началась большая реконструкция, в результате ни пройти, ни проехать. Весь центр превратился в большую автомобильную пробку. Самое подходящее время приглашать гостей.

Впрочем, для городских властей туристы – не самое важное, главное – успевать осваивать финансовые потоки, льющиеся из Москвы, по схемам, придуманным еще покойным Лужковым: в провинции у моря проконтролировать расходы сложнее, чем в столице: взять ту же бехатоновую плитку – стоит копейки, а списать можно миллионы.

«Вид из окна достоин кисти художника...»

Ну, а то, что людям будет неудобно или туристам не понравится, так в Севастополе и раньше по этому поводу не сильно «парились»: и при Украине жаловались на мусор, разбитые дороги и то, что к пляжам не подступиться, но ездили. Жалуются и сейчас, но тоже едут. Не понравится одним – приедут другие. Потому что народы в стране много, а Севастополь – он такой один…

Севастополь, Анна Карпенко

Севастополь. Другие новости 19.12.19

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