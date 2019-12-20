Человек из Троицка… В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики. Соответствующий указ опубликован на официально сайте крымского правительства.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава ведомства Вадим Белик отправлен в отставку в связи с «истечением срока полномочий».

Его место занял Евгений Рукавишников.

«Ожидаем от Евгения Александровича системной работы и решения вопроса незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям. Кроме того, актуальным остается вопрос упрощения процедуры общения граждан с нашими ресурсоснабжающими организациями.

Надеемся, что с учетом большого опыта работы в сфере энергетики, Евгений Александрович сможет изменить ситуацию в лучшую сторону», – заявил Аксенов.

По всей видимости, Рукавишников – это и есть тот самый «человек из Москвы», о котором говорил глава Крыма.

Правда, поиск в Интернете выдает лишь одного Евгений Александровича Рукавишникова, связанного с энергетикой – это первый заместитель генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, офис которого находится довольно далеко от столицы – в Екатеринбурге.

Согласно, краткой биографии нового министра, опубликованной на сайте Совмина РК, это он и есть: родился 24 апреля 1964 года в Троицк Челябинской области.

«Трудовую карьеру начал автослесарем, впоследствии работал первым заместителем генерального директора ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – магистральные электрические сети Урала. Общий стаж работы составляет 34 года, из них 10 лет – в федеральной гражданской службе».

На сайте ПАО «ФСК ЕЭС» информации больше:

Окончил ЧПИ (сейчас – Южно-Уральский государственный университет) по специальности «Электрические станции».

1985-86 гг. – ученик строгальщика ремонтного цеха Троицкой ГРЭС, электрослесарь по ремонту оборудования электроцеха Троицкой ГРЭС.

1986-99 гг. – прошел все должности оперативного персонала от дежурного электромонтера до начальника смены станции на Усть-Илимской ТЭЦ «Иркутскэнерго» и Челябинской теплоэлектроцентрали-3 «Челябэнерго».

1999-2013 гг. – работа в органах государственной власти – в ГУ Управление государственного энергетического надзора по Челябинской области , в Управлении по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Челябинской области, Уральского Управления Ростехнадзора.

2013-15 гг. – заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2015 г. – первый заместитель генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала.

Симферополь, Лиана Макоба

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