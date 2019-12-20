Теперь и корабли: Минтранс предупредил о возможном закрытии акватории Крымского моста

Министерство транспорта РФ призывает воздержаться от захода судов в акваторию Крымского моста. Соответствующее обращение ведомство разослало судовладельцам и операторам водного транспорта.

Ранее аналогичное предупреждение было сделано автомобилистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения начнут действовать с 00:00 21 декабря и продляться по 23:59 24 декабря. Необходимость закрыть акваторию моста объяснили технологическими работами.

Напомним, на следующей недели должно состояться открытие движения по железнодорожной части Крымского моста – Росавтодор выдал разрешение на эксплуатацию с 24 декабря.

Дата торжественной церемонии, в которой примет участие президент РФ Владимир Путин, официально пока не сообщается.

Первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь проследует по мосту в ночь с 24 на 25 декабря.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.12.19

Битва за имя: наследник «Массандры» оказался живучим. / Затонувшую в Севастополе подлодку отправили к месту утилизации. / Человек из Троицка… В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»