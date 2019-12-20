Трубач и пес: жители Ялты отбили у догхантеров легендарного Мухтара (ВИДЕО)

В Ялте всем миром спасали легендарную собаку, «подпевающую» на набережной трубачу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», музыкант Виктор давно стал достопримечательностью курортной столицы Крыма. Практически каждый вечер он выходит на набережную недалеко от «Апельсина» и играет на трубе. И всегда рядом с ним находится пес Мухтар: подвывает (кстати, довольно чисто) или просто дремлет рядом.

Виктор подкармливает пса и защищает от любителей потискать собак, особенно нетрезвых – их пес переносит плохо и подобному вниманию не радуется. Многочисленных туристов, тянущих руки, чтобы погладить Мухтара, музыкант постоянно предупреждает: «Не трогайте пса – может укусить».

И вот в среду, 18 декабря Мухтар пропал: кто-то видел, как его поймали догхантеры.

В соцсетях появилось следующее сообщение:

«Случилась очередная беда с Мухтаром... Вчера 17.12.19 г. одна моя знакомая шла на работу и видела, как Мухтар бежал по лестнице в районе храма Александра Невского с толстой оборванной веревкой. Сегодня, какие-то «добрые» люди его привязали на эту верёвку к забору храма. Моя знакомая шла на работу, увидела, что у него веревка на шее врезалась в шею очень сильно, и он скулил и лаял, она взяла на работе нож и пошла его освобождать (хочу заметить, что знакомая моя с ним дружила и раньше и вообще помогает животным – брошенным и одиноким), когда она наклонилась к воротам отрезать верёвку, Мухтар на нее напал от боли, безысходности и обиды, порвал ей плечо (зашивали) и поцарапал.

Приехал «Ковчег», его забрали – надеюсь, что временно – снимут верёвку и выпустят. Но! Я опять обращаюсь к людям: что ж вы лезете со своей любовью и, пользуясь доверием собаки и одиночеством, уводите его и удерживаете в неволе или, вообще думаю, привязали где-то в лесу, а он перегрыз веревку.

Оставьте собаку в покое, дайте ему то, что у него осталось – свобода и спокойствие ожидания...»

Ялтинцы всполошились и начали искать собаку общими силами. Нашли вчера:

«Мухтар нашелся! Он находится на передержке второй день. Будут держать ещё 8 дней, потом надо его забрать и вернуть в его любимое место, – написала в соцсетях Наталья Плавуцкая. – Вот история, которую нам с мужем сегодня рассказали сотрудники приюта: К Мухтару подошла какая-то женщина и решила снять верёвку с шеи. Он ее укусил за плечо. Она обратилась за помощью в Ливадийскую больницу, откуда собственно и поступил сигнал на вылов. Зачем подходила и пыталась что-то делать, остается вопросом... Ведь все знают, что он парень с характером! Нам разрешили посмотреть на него. Он вилял хвостом мужу. Но сотрудники приюта зайти к нему не могут, на прогулку вывести также не получается ввиду агрессивного поведения. Ялтинцы! Огромная просьба!!! Найдите трубача! Пусть через 8 дней заберёт Мухтара, ведь он ему доверяет!»

Виктора нашли в тот же день – он сразу же съездил к четвероногому другу и сегодня забрал его из приюта. Кстати, музыкант – не хозяин пса. Горожане рассказывают, что когда-то у Мухтара был хозяин, но он погиб. С тех пор никто не может его приручить: желающих было много, но пес все время убегает. Несколько лет назад на набережной Ялты он встретился с трубачом.

Виктор тоже пытался забрать собаку к себе, но Мухтар в квартире жить не хочет, однако каждый вечер ждет своего друга в одном и том же месте.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.12.19

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