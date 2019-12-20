Газпром может выплатить Украине 3 млрд долларов – этот вопрос будет обсуждаться сегодня в Минске. Накануне стороны достигли договоренностей по принципиальным вопросам.

Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» 3 млрд долларов, присужденных «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник в российской делегации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина уже заявляла, что готова получить эту сумму газом. Со своей стороны, Киев обещает отказаться от очередного иска к российской компании на сумму в 12 млрд долларов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.12.19

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